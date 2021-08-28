На Кубе эвакуировали более 10 тысяч человек из-за урагана «Ида». На западе страны начались проблемы с электричеством и мобильной связью. Информации о пострадавших нет. По данным местных СМИ, нанесен ущерб плантациям бананов и кукурузы. Ураган приближается к восточному побережью США.