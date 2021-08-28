Осужденный за убийство брата президента США Роберта Кеннеди может выйти на свободу. Комиссия по досрочному освобождению штата Калифорния удовлетворила ходатайство 77-летнего Сирхана Сирхана. В тюрьме он провел уже больше полувека. Двое сыновей убитого поддержали его освобождение. Сирхан Сирхан застрелил бывшего генпрокурора США и сенатора Роберта Кеннеди в 1968 году. Его брат, президент США Джон Кеннеди, был убит в 1963 году.