Мэр Москвы Сергей Собянин назвал нашумевший памятник «Большая глина» более креативным, чем скульптура с Петром Первым. По его словам, произведение швейцарского художника Урса Фишера будет через 9 месяцев востребовано в другом городе мира, а Петр Первый работы Церетели так и будет плыть на своем корабле, цитирует ТАСС. Собянин добавил, что скульптура Фишера привлекла внимание к Центру современного искусства, который откроется в реконструированном здании бывшей ГЭС-2. В России скульптура, которая раньше стояла во Флоренции и Нью-Йорке, вызвала неоднозначную реакцию. Ее сравнивали с фекалиями.