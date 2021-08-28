В Японии расследуют смерть 2-х человек после вакцинации препаратом «Moderna», в партии которых нашли примеси. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. По его данным, за последний месяц 2-е мужчин около 30-ти лет умерли в течение нескольких дней после получения второй дозы препарата. Пока неизвестно были ли примеси в использованных ампулах. После того, как в партии вакцин были обнаружены неизвестные частицы, власти объявили о приостановке использования более 1,5 миллиона доз.