Новая массовая драка с участием мигрантов произошла накануне вечером в центре Москвы. Как сообщает источник ТАСС, инцидент был на Бауманской улице. В конфликте участвовали 10 человек, в том числе выходцы из стран Средней Азии. К приезду полиции они разбежались. Сотрудники МВД изучают записи с камер видеонаблюдения. Для проверки на причастность к драке были задержаны 12 граждан Киргизии и по одному гражданину Узбекистана и Таджикистана. В последнее время о подобных инцидентах становится известно все чаще.