Российские силовики пришли ночью к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, сообщает источник Интерфакса. По его словам, они проводили некие следственные мероприятия в номере отеля в Завидово Тверской области, где остановился артист. Причина внимания правоохранительных органов к музыканту пока неизвестна. Агентство напоминает, что ранее претензии к Линдеманну возникли у Эрмитажа из-за коммерческого использования изображений экспонатов, которые были сняты в мае во время съемок его клипа. Тилль Линдеманн должен завтра выступить в Твери со своей группой на местном фестивале, который, по словам организаторов, под угрозой срыва, а 4 и 5 сентября — на фестивале «Спасская башня» в Москве.