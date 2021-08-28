Напряжённые отношения между Саудовской Аравией и Ираном станут ключевой темой регионального саммита в Ираке

Напряжённые отношения между Саудовской Аравией и Ираном станут ключевой темой регионального саммита, который сегодня пройдет в Ираке. На него приедет и президент Франции.

Саудовская Аравия и Иран давние соперники за лидерство на Ближнем Востоке. После нападения в позапрошлом году на два крупных саудовских нефтеперерабатывающих завода, в которых Эр-Рияд обвинил Тегеран, отношения между странами резко обострились. Саудиты также обеспокоены тем, что администрация президента США возобновила с Ираном ядерные переговоры, которые могут привести к ослаблению санкций. Нормализовать отношения стран в первую очередь должен саммит, который сегодня пройдёт в Багдаде. Среди его участников ожидаются лидеры Иордании, Египта, Катара и Турции. От Ирана в Багдад приехал глава МИД, пока неясно посетит ли встречу на высшем уровне новый президент Исламской республики Ибрагим Раиси. Президента Сирии на встречу лидеров региона не пригласили. Это сделали по просьбе французского президента Эммануэля Макрона, который посетит саммит. Помимо напряжённых отношений между Саудовской Аравии и Ираном на нём обсудят войну в Йемене, кризис в Ливане и другие международные вопросы, включая обострение ситуации в Афганистане после прихода талибов.

От России в саммите примет участие посол страны в Ираке. Его пригласили в качестве наблюдателя.