Возгорание в «красной зоне» ярославской больницы, по предварительной причине, произошло из-за электрики. В результате пожара погиб один пациент.

Пожар начался на первом этаже больницы, площадь пожара – составила 5 квадратных метров, огонь быстро потушили, но без жертв не обошлось.

СМИ со ссылкой на источники писали о гибели трех пациентов. Но как рассказали представители властей, двоих пострадавших удалось реанимировать. Один человек скончался. Уточняется, что его смерть не связана с пожаром, но причины гибели пациента не называются. Известно, что из-за возгорания перестали работать аппараты ИВЛ. По данным СМИ, подача кислорода прекратилась из-за отключения электричества, аппараты не были оснащены дополнительными источниками бесперебойного питания. При этом в МЧС утверждают, что ИВЛ, согласно инструкции, отключил персонал. По информации источника агентства Интерфакс, погиб один из подключенных к аппарату пациентов.

Из-за чего именно началось возгорание, пока неизвестно. В МЧС сообщили, что предварительная причина пожара – электротехническая. В министерстве не привели никаких подробностей. Что произошло и кто несет за это ответственность, выясняют прокуратура и Следственный комитет. Сейчас больница работает в штатном режиме, некоторых пациентов перевели в другое медучреждение.

Это уже второй случай с гибелью пациентов на ИВЛ за этот месяц. Ранее в больнице Владикавказа из-за прорыва трубы подачи кислорода умерли 9 пациентов. После этого власти потребовали проверить все больницы региона.