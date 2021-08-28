Организаторы завтрашнего концерта группы Lindemann в Твери утверждают, что у силовиков есть приказ его не допустить. Об этом написал на сайте фестиваля «МакЛарин За Родину» руководитель пивного холдинга «Афанасий» Максим Ларин. В свою очередь издание Znak.com со ссылкой на один из телеграм-каналов о том, что силовики в штатском пришли в номер гостиницы, где остановился лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, который приехал в город со своим музыкальным коллективом. Претензии правоохранительных органов неизвестны.