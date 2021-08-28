США нанесли удар в Афганистане по одному из членов террористической организации в ответ на теракт в Кабуле

США нанесли удар в Афганистане по одному из членов террористической организации «Исламское государство» в ответ на теракт в Кабуле. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Авиаудар, результате которого погиб боевик запрещенного в России «Исламского государства», предположительно, причастный к организации недавнего теракта в Кабуле, был нанесен с использованием боевого дрона. Санкционировал атаку президент Соединенных Штатов Джо Байден, а приказ отдал министр обороны страны Ллойд Остин. Об этом агентству Associated Press рассказал неназванный представитель Пентагона. Атака была совершена в афганской провинции Нангархар. В заявлении представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана сказано, что данных о пострадавших среди мирного населения нет. В четверг в районе аэропорта афганской столицы произошло два взрыва. В результате погибли более 170 человек, в том числе — 13 американских военнослужащих. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Пентагон сообщил, что военные ожидают новых атак в Афганистане. По последним данным, посольство США в Афганистане рекомендовало американцам незамедлительно покинуть район аэропорта Кабула. После теракта Байден выступил с обращением и поручил подготовить удары по объектам и главарям террористов. Тогда Байден заявил: «Мы выследим и заставим вас заплатить за произошедшее».

Американский президент в своем заявлении отметил, что у Вашингтона нет доказательств, указывающих на сговор участников запрещенного и признанного террористическим в России движения «Талибан» с организаторами атаки на кабульский аэропорт.