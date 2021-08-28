Россиянин Александр Яремчук выиграл «золото» Паралимпиады в Токио в забеге на 1500 метров. Он победил в категории атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. У команды Паралимпийского комитета России теперь 10 золотых медалей, 7 серебряных, 11 бронзовых. Она поднялась на второе место в медальном зачете, опередив Великобританию. Лидирует Китай.