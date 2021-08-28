Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Согласно опубликованному указу, она удостоена орденом Дружбы за активные усилия и личный вклад в укрепление двусторонних отношений, передает ТАСС.