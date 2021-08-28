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09:34, 28 августа 2021

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Согласно опубликованному указу, она удостоена орденом Дружбы за активные усилия и личный вклад в укрепление двусторонних отношений, передает ТАСС.


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