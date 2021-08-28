Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине 60 миллионов долларов на оборону. Деньги направят из средств Пентагона. Глава государства принял такое решение в преддверие встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая пройдет в Вашингтоне 31 августа.