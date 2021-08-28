Издание Znak.com сообщает о визите силовиков к лидеру музыкальной группы «Рамштайн», который приехал в Россию. Люди в штатском пришли к в номер к Тиллю Линдеманну в гостинице «Завидово», передает издание со ссылкой на один из телеграм-каналов. Силовики провели беседу, после чего ушли. Фронтмен знаменитой группы Rammstein Тилль Линдеманн примет участие в военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» 4–5 сентября.