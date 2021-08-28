К тушению природных пожаров в Оренбургской области привлекли авиацию. Как следует из сообщения регионального правительства, пока это один вертолет МЧС Ми-8. Во второй половине дня к нему должен присоединиться самолет Минобороны Ил-76. По словам местных властей, угрозы населенным пунктам нет. Продолжают тушить, в частности, горящую серу, которая хранилась на открытой площадке возле железнодорожных путей, передает «Интерфакс».