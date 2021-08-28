Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 13. Об этом утром сообщили в МЧС страны. Пожар вспыхнул в воинской части на юге Казахстана в четверг вечером. Пострадали около ста человек, в основном спасатели, военные и сотрудники прокуратуры. По данным Минобороны, жертв и раненых среди гражданского населения нет. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал погибших настоящими героями и объявил воскресенье днем траура.