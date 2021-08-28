Револьвер, из которого 140 лет назад был убит в США бандит Билли Кид, продан с молотка за 6 миллионов долларов. Этот «кольт» принадлежал коллекционерам из Техаса, которые полвека собирали огнестрельное оружие. Билли Кид был одним из самых известных преступников Дикого Запада.