С космодрома на мысе Канаверал в США, как ожидается, состоится очередной запуск грузового корабля компании SpaceX Илона Маска.

К Международной космической станции должен отправиться грузовой корабль Cargo Dragon 2. Это модифицированная версия аппарата: он способен доставлять на МКС на 20% больше груза и способен состыковаться со станцией автономно, без помощи специальной руки-манипулятора. На Cargo Dragon 2 будет находиться около 3 тонн продовольствия, а также оборудования для научных экспериментов. В частности, речь идет о приборах, которые могут определять проблемы зрения и бороться с ними.

Кроме того, на МКС будут доставлены различные материалы: бетон, композиты и вещества, способные защищать от воздействия радиации. Традиционно после старта корабля Cargo Dragon 2 первая ступень ракеты-носителя должна будет совершить управляемую посадку на морскую платформу в Атлантике. Ступень, как и грузовой корабль, являются многоразовыми.

Космический корабль Cargo Dragon в настоящее время является единственным, который также может возвращать грузы с МКС на Землю.