В США зафиксированы первые в мире случаи коронавируса у оленей. Инфекцию нашли у диких животных в штате Огайо, сообщило министерство сельского хозяйства. Специалисты отмечают, что никаких клинических симптомов у оленей нет и вероятность передачи от них вируса человеку считается низкой. Ранее в Дании были убиты миллионы инфицированных норок на зверофермах из-за опасений, что они могут заразить людей мутировавшим коронавирусом.