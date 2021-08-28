В городе Ахене сегодня пройдет экуменическая служба в память жертв недавнего наводнения на западе ФРГ.

В соборе Ахена ожидаются канцлер Ангела Меркель и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Инициаторы мероприятия – Германская епископальная конференция, Католическая церковь и сообщество христианских церквей. Присутствовать будут также представители еврейской и мусульманской общин.

Часовая экуменическая служба посвящена памяти 180 жертв катастрофы, затронувшей западно-германские земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В первую очередь на службу были приглашены все пострадавшие во время наводнения граждане, спасатели, помощники по устранению последствий катастрофы, а также светские духовники. Слово в соборе будет предоставлено некоторым родным и близким погибших.

Президент Центрального комитета немецких католиков Томас Штернберг подчеркнул накануне, что наводнение вызвало беспримерную солидарность граждан ФРГ. В субботу в земле Северный Рейн-Вестфалия в знак скорби будут спущены все флаги.

Экуменическая церковная служба будет транслироваться по второму каналу немецкого телевидения.