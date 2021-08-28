Президент Казахстана объявил воскресенье днем траура по погибшим в результате пожара на складе боеприпасов. Жертвами взрывов и огня стали, по последним данным, 13 военных и спасателей, пострадали около ста человек, это спасатели, военнослужащие и сотрудники прокуратуры. По сведениям Минобороны, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал погибших настоящими героями. Пожар вспыхнул в четверг вечером в воинской части на юге Казахстана.