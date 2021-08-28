Военные США сообщили об ответном ударе по террористам после взрывов в Кабуле. Как заявили в Центральном военном командовании вооруженных сил, по предварительным данным, в афганской провинции Нангахар убит беспилотником боевик, который занимался планированием атак террористической организации «Исламское государство». В России она запрещена.

Вскоре после двух взрывов в аэропорту Кабула президент США Джо Байден пообещал отомстить террористам.



Жертвами теракта стали более ста человек, в том числе 13 американских военных.