Полиция Токио задержала подозреваемого в распылении кислоты в метро. Им оказался 25-летний безработный мужчина, передает агентство «Киодо». В результате инцидента был госпитализирован один мужчина, которому злоумышленник брызнул кислотой в лицо. Еще одна женщина получила травму после того, как поскользнулась на разлитой жидкости. Мотивы нападавшего остаются неизвестными.