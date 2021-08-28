СК в Кузбассе возбудил уголовное дело об осквернении памятника погибшим в войне из-за действий детей. Школьники 10 и 13 лет оставили на монументе в городе Белово нецензурные надписи, передает «Интерфакс». В региональном управлении Следственного комитета добавили, что ходом расследования интересовался глава ведомства Александр Бастрыкин.