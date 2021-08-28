Прокуратура выясняет обстоятельства пожара в больнице Ярославля. По данным местных властей, один человек погиб. Были эвакуированы почти 80 пациентов с коронавирусом. Некоторые переведены были в другую больницу. В МЧС сказали, что причина пожара электротехническая.