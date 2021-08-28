В Еврокомиссии надеются, что страны ЕС согласятся принять до 30 тысяч беженцев из Афганистана. Об этом сказала немецкому журналу «Шпигель» еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Она отметила, что страны должны до 15 сентября сообщить, какое количество людей готовы принять. На днях американские военные сообщили, что эвакуировали меньше чем за две недели 100 тысяч человек, которые бегут из Афганистана от исламских боевиков.