Американские военные заявили, что убили организатора теракта в Афганистане. Это боевик террористической организации «Исламское государство». В России она запрещена. Имя убитого и где именно беспилотник нанес удар, в Пентагоне не назвали. Два смертника устроили теракт в аэропорту Кабула в четверг. Погибли более ста человек, в том числе 13 американских военных.