Американское посольство в Афганистане призывает сограждан воздержаться от поездок в аэропорт Кабула. Тех, кто находится там, дипмиссия просит покинуть территорию.

В пятницу утром совет по национальной безопасности США предупредил президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис о том, «что в Кабуле вероятна еще одна террористическая атака», — заявил официальный представитель Белого дома. О реальных угрозах заявил и Пентагон США. Американские силы, по словам Белого Дома, сейчас усиливают меры безопасности в кабульском аэропорту, откуда продолжается эвакуация людей — Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену продолжать договариваться с партнерами страны по вопросу об эвакуации граждан третьих стран и афганцев с американскими визами даже после того, как военное присутствие США закончится. За последние сутки США эвакуировали еще 12 тысяч человек из Кабула. Параллельно с этим военное командование проинформировало Байдена «о отслеживании ИГИЛ-К (запрещенная в России организация) для нанесения ударов по террориста, взорвавшим бомбы на въезде в аэропорт Кабула в четверг — в результате теракта 13 американских военнослужащих погибли, 18 получили ранения, жертвами теракта стали более 150-ти афганцев.

Признанная в России террористической организацией и запрещенная группировка «Талибан» попросила США продлить дипломатическое присутствие в стране позднее 31 августа, пишет газета The Washington Post.