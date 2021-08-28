В Анапе и Новороссийске запретили купаться в море

Купание запретил Роспотребнадзор – из-за несоответствия морской воды в пробах нормативным микробиологическим показателям (какие именно микробы в ней чрезмерно расплодились, не уточняется). Как долго будет действовать запрет также не известно. Зато ведомство отчиталось, что с начала сезона провело уже 4000 исследований воды из этого района.

Местные СМИ (например, сайт big-rostov.ru) впрочем, публикуют фото с местных пляжей, судя по которым жители не особенно-то серьезно отнеслись к запретам санитарных врачей. Тем более, что даже тот же Роспотребнадзор особо оговаривает – эпидемиологическая обстановка стабильна, вспышек инфекций нет.

В августе на Краснодарский край обрушился циклон с небывалыми ливнями и ветрами. В зоне его действия оказались десятки населенных пунктов и тысячи домовладений. В 14-ти муниципалитетах вводили режим ЧС. Затоплены оказались дороги, мосты, пляжи, отели и виноградники.

Кроме того, в районе порта Новороссийска в начале месяца произошла экологическая катастрофа – разлив нефти.