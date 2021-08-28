В Санкт-Петербурге будут судить местного жителя за утверждения о смертельной опасности вакцины от коронавируса

Его обвиняют по статье о распространении недостоверной информации.

Петербуржец Антон Мысливец признал вину и сообщил следователям, что рассказал о смертельных последствиях вакцинации для того, чтобы увеличить число просмотров видео на своём канале. Речь идёт о ролике, который блогер разместил ещё в апреле прошлого года, в начале первой волны коронавируса. В это время медики ещё только начали разрабатывать вакцины, и не проводили каких-либо клинических испытаний, поэтому и достоверной информации о вреде препаратов не было. А когда появились данные, они не свидетельствовали о смертоносности средств. Следователи сочли выводы Мысливца недостоверными на основе документов минздрава, сообщает ТАСС. Видеоролик под названием «Вакцина от коронавируса — что с ней не так?» уже заблокировали на территории России. Однако до этого видео посмотрели почти полтора миллиона человек.

Теперь петербуржцу грозит крупный штраф, а если из-за его публикации кто-то пострадает, то до пяти лет лишения свободы.