Пожар произошел в ярославской больнице, где лечат в том числе пациентов с коронавирусом

Огонь вспыхнул в одной из палат учреждения, сказала и.о. главного врача Марина Мокроусова.

Сейчас жизни пациентов ничего не угрожает, заверила Мокроусова. В областном управлении МЧС говорят, что огонь вспыхнул, по предварительным данным, из-за электротехнических проблем. Ранее источник агентства «Интерфакс» говорил о том, что, возможно, причиной стала непотушенная сигарета. Ранее в региональной администрации сказали, что из-за ЧП в больнице отключилась подача кислорода. Там также говорили о двух пострадавших.