Ураган Ида обрушился на юго-западное побережье Кубы

Сейчас скорость ветра в его центральной части достигает 130 км/ч. На острове эвакуировали порядка 10 тысяч человек. Уже сообщается о перебоях с энергоснабжением. К воскресенью стихия может дойти до побережья США. Власти Нового Орлеана признают, что уже не успеют провести всеобщую эвакуацию. В этой связи местная администрация советует жителям укрыться в убежищах. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.