Противоречивая информация приходит о ситуации в аэропорту Кабула

Военные США, как настаивают в Вашингтоне, по-прежнему полностью контролируют воздушную гавань. Официальный представитель министерства обороны страны Джон Кирби отрицает высказывания представителей талибов, будто их силы уже зашли на территорию воздушной гавани.

«Талибан» признан в России террористической организацией и запрещен.

Между тем в ближайшее время американские военные намерены сократить численность своих сил в Кабуле. Об этом сказала представитель Белого дома Джен Псаки.

Число жертв теракта в аэропорту Кабула, по данным газеты The Washington Post, достигло почти двухсот.



Между тем, военные США провели спецоперацию против боевика «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ) в Афганистане, который занимался организацией нападений. Согласно предварительной оценке, он был уничтожен.

Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата. Об убитых и раненых среди гражданского населения пока не известно.