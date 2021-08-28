Знаменитый футболист Криштиану Роналду возвращается в клуб «Манчестер Юнайтед»

Руководство английской команды достигло соглашения с итальянским «Ювентусом» о переходе 36-летнего португальца. Это произойдет при условии согласования контракта, получения визы и успешного прохождения медицинского обследования. Роналду является пятикратным обладателем награды «Золотой мяч», Он выиграл три десятка крупных трофеев. В том числе стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии. За манчестерский клуб Роналду выступал с 2003 по 2009 годы.