Уличные музыканты в Москве пожаловались на задержания

Как пишет сайт «ОВД-Инфо», только накануне стало известно о семерых задержанных. Их доставили в ОВД Арбат, какие обвинения предъявили, не сообщается. По сведениям правозащитников, полицейские изъяли у артистов звукоусиливающую колонку и гитару. Сами музыканты говорят, что сотрудники МВД задерживают их уже на протяжении нескольких дней. Одному из артистов силовики сказали, что это якобы связано с предстоящими думскими выборами.