Посольство России в Кабуле формирует новый список для вывоза граждан из Афганистана

Туда записались уже более 170 человек, сказал глава дипмиссии Дмитрий Жирнов телеканалу «Звезда». В среду в Кабул прилетели несколько самолетов министерство обороны России. Сообщалось, что они вывезли из Афганистана около 500 человек, не только россиян, но и граждан Украины, а также стран-членов ОДКБ.