Банк России обязал кредитные организации раскрывать родителям несовершеннолетних информацию об операциях по их картам

Сейчас взрослые могут получать сведения только о банковских счетах ребенка, Данные об операциях финансовые учреждения не передают, ссылаясь на банковскую тайну. Юристы, как пишет газета «КоммерсантЪ», уверены, что после новых разъяснений в банках будут активнее отчитываться перед родителями, что снизит число карточных мошенничеств и незаконных покупок.