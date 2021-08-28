Чечня, Тува и Ингушетия, по данным МВД, стали лидерами по росту числа преступлений в России в этом году

Количество зарегистрированных правонарушений там выросло на 20% — 29%, говорится в статистических данных ведомства, с которыми ознакомилось агентство ТАСС. Также заметный рост наблюдался в Тульской области, Приморье и на Кубани, Санкт-Петербурге, Дагестане и Камчатке. В то время как в республике Коми, Смоленской, Рязанской и Новосибирской области уровень преступности наоборот, снижался. В целом по стране общее число преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталось практически неизменным.