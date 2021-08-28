Руководство ярославской больницы не связывает смерть пациента со вспыхнувшим там пожаром

Он скончался по естественным причинам, настаивает представитель администрации лечебного заведения. Огонь в одной из палат больницы вспыхнул в пятницу вечером. Из здания были эвакуированы несколько десятков человек. Поначалу агентства сообщали со ссылкой на источник в экстренных службах, что из-за отключения аппаратов ИВЛ умерли трое больных. Позже в областном руководстве сказали, что скончался лишь один. Сейчас проверку проводят следователи и прокуратура.