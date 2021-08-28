Резкое похолодание ожидается в Московском регионе на следующей неделе, говорят в Гидрометцентре

Температура опустится сразу на 5 градусов. Такая погода придет в Москву и Подмосковье не раньше второй половины недели, рассказали специалисты агентству ТАСС. Днем будет не выше 14-16 градусов тепла, в то время как до 1 сентября включительно погода еще будет теплой.