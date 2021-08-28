Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Новороссийска

Вода в Черном море там, по данным ведомства, не соответствует гигиеническим нормам. Что послужило источником загрязнения, чиновники не пояснили. Ранее в регион пришел мощный циклон с дождями и сильным ветром, который вызвал наводнения в нескольких районах. Кроме того, в районе порта Новороссийска в начале месяца произошла экологическая катастрофа – разлив нефти.