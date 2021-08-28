Более 44 млн российских граждан, по данным правительства, уже получили хотя бы один компонент вакцины от коронавируса

Полностью привиты свыше 37 млн., говорят власти. В кабинете министров рассчитывают, что к ноябрю почти 80% населения будут обладать иммунитетом к инфекции. Тем временем в начале месяца агентство ТАСС отмечало, со ссылкой на данные министерства здравоохранения, что темпы вакцинации в стране замедлились.