Пассажирский автобус сорвался в пропасть в Перу

Это произошло в горной местности на юге страны. По предварительным данным, погибли не менее 15 человек. Еще трое пострадали, в том числе водитель. Автобус, как сообщается, перевозил рабочих медного рудника. Причины аварии пока не известны. Полиция выехала к месту происшествия.