Американские дипломаты призвали соотечественников в Афганистане избегать района кабульского аэропорта

Тех, кто туда приехал, представители посольства просят покинуть территорию. Ранее в Белом доме не исключили новых терактов в воздушной гавани. В результате нападения в четверг, по данным американской газеты WSJ, погибли почти 200 человек, столько же получили ранения. В аэропорту Кабула почти две недели идет эвакуация из Афганистана иностранцев и тех граждан этой страны, кто сотрудничал с иностранными правительствами.