В США на свободу может выйти осужденный за убийство известного политика Роберта Кеннеди

77-летний Серхан Серхан провел за решеткой больше полувека. Комиссия по условно-досрочному освобождению в Калифорнии решила удовлетворить его 16-ю по счету просьбу о смягчении наказания. Решающее слово должен будет сказать теперь губернатор штата. Покушение на сенатора, брата убитого президента США Джона Кеннеди, по оценке некоторых современников, изменило ход истории. Роберт Кеннеди на тот момент был фаворитом предвыборной гонки. Изначально Серхан Серхан был приговорен к смертной казни, которую заменили пожизненным сроком.