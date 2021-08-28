В России сегодня пройдет ежегодная акция «Ночь кино»

Ожидаются показы самых кассовых фильмов года, творческие встречи, концерты и мастер-классы. В прошлом году из-за пандемии многие мероприятия проходили в интернете. В этот раз в программу вошли три российские картины, фильм-катастрофа о пожарных «Огонь», семейная драма «Пальма» и сказка «Конёк-Горбунок». Показы и выступления будут проводить с учетом противокоронавирусных требований.