Одну из обвиняемых по делу о торговле младенцами отпустили из-под домашнего ареста

Пресненский суд Москвы, как пишет газета «КоммерсантЪ», смягчил меру пресечения сотруднице клиники «Медика-Ментэ» Алене Дружининой. Ее адвокату удалось убедить суд в необоснованности предъявленных обвинений. Само дело возбудили после того, как в прошлом году в одной из квартир в Москве обнаружили нескольких младенцев. По данным следствия, они были рождены суррогатными матерями для иностранных граждан. В ходе расследования были задержаны несколько человек.