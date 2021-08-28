Число жертв теракта в аэропорту Кабула, по данным американской газеты WSJ, приблизилось к двумстам

Почти столько же получили ранения. Тем временем в американской администрации не исключают, что в ближайшие дни в Кабуле может быть совершен еще один теракт, передает Национальное общественное радио США. Источник в Белом доме заверил, что на территории воздушной гавани приняты максимальные меры защиты. Сейчас в кабульском аэропорту идет эвакуация из Афганистана иностранных граждан. А также сотрудничавших с ними афганцев, которые опасаются преследования со стороны признанной в России террористической и запрещенной группировки «Талибан».