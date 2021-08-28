США намерены добиваться от Китая информации о коронавируса и сотрудничества с международными структурами

В Белом доме говорят, что Пекин по-прежнему отвергает призывы к прозрачности и скрывает информацию, несмотря на рост числе жертв пандемии. Ответственные государства, подчеркнули в Вашингтоне, не уклоняются от выполнения подобных обязанностей перед остальным миром. Накануне американские спецслужбы представили рассекреченную версию доклада о происхождении коронавируса. В нем говорится, что власти Китая не знали о коронавирусе до первой вспышки заболевания. Но в то же время Пекин препятствует глобальному расследованию, сопротивляется обмену информацией. Разведка не установили точно источник происхождения инфекции. В то же время в докладе подчеркивается, что нет никаких доказательств разработки коронавируса в качестве биологического оружия.