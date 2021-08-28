Пожар в ярославской больнице, по предварительным данным, связан с электротехническими проблемами

Так говорят специалисты областного управления МЧС. НА месте работают следователи. По уточненным данным, погиб один пациент, несколько пострадали. Эвакуированы почти 80 человек, пациенты и персонал. В областном правительстве добавили, что подача кислорода и электроэнергии в больнице не нарушены.